Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 1 августа 2024Бывший СССР

Премьер Украины назвал позицию Венгрии и Словакии по транзиту нефти манипулятивной

Шмыгаль: позиция Венгрии и Словакии по транзиту нефти манипулятивна

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал манипулятивной реакцию Венгрии и Словакии на остановку транзита нефти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Введенные Украиной санкции не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон является крайне политизированной и манипулятивной», — рассказал Шмыгаль, комментируя свой разговор с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По его словам, Украина открыта к конструктивному сотрудничеству с Венгрией и Словакией, а «настоящую угрозу этим странам несет Россия». Помимо этого, премьер пригласил назначенного посла Словакии на Украине Павла Виздала на встречу.

Ранее Домбровскис заявил, что транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через украинскую территорию продолжится, если эта нефть не принадлежит «Лукойлу».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Сергей Зверев назвал Пугачеву своей музой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше