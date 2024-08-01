Премьер Украины назвал позицию Венгрии и Словакии по транзиту нефти манипулятивной

Шмыгаль: позиция Венгрии и Словакии по транзиту нефти манипулятивна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал манипулятивной реакцию Венгрии и Словакии на остановку транзита нефти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Введенные Украиной санкции не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон является крайне политизированной и манипулятивной», — рассказал Шмыгаль, комментируя свой разговор с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По его словам, Украина открыта к конструктивному сотрудничеству с Венгрией и Словакией, а «настоящую угрозу этим странам несет Россия». Помимо этого, премьер пригласил назначенного посла Словакии на Украине Павла Виздала на встречу.

Ранее Домбровскис заявил, что транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через украинскую территорию продолжится, если эта нефть не принадлежит «Лукойлу».