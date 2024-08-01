Украина назвала условия для транзита нефти в Европу

Киев: в Венгрию и Словакию продолжится транзит не принадлежащей «Лукойлу» нефти

Транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через украинскую территорию продолжится, если эта нефть не принадлежит «Лукойлу». Такое условие назвали в Киеве, пояснил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем были рассмотрены вопросы прокачки сырья на территорию Европы.

«Получил информацию, что транзит [российской] нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит "Лукойлу"», — пояснил Домбровскис.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры.

В своем Telegram-канале Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины не считают предметом обсуждения отмену санкций против «Лукойла», из-за которых Словакия и Венгрия не могут получать нефть. По словам чиновника, Украина остается надежным энергетическим партнером, который безоговорочно выполняет договоренности о транзите, а главной угрозой для энергетической безопасности Европы в целом является Россия.

Министр иностранных дел оставшейся без поставок сырья Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕК в блокировке транзита. По его словам, Еврокомиссия либо слишком слаба, чтобы заставить Украину уважать фундаментальные интересы двух членов ЕС, либо хочет шантажировать выступающие за мир государства.