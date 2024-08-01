Признавать дома россиян аварийными собрались по-новому

В Минстрое предложили ужесточить подход к признанию домов россиян аварийными

В Минстрое предложили ужесточить подход к признанию домов россиян аварийными. Ведомство опубликовало проект постановления правительства с новыми правилами в преддверии перехода в 2025 году к новому этапу расселения ветхого жилья, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке говорится, что нововведения должны усовершенствовать механизм выявления и снизить объемы аварийного фонда. Сейчас основанием для признания дома ветхим являются повреждение несущих конструкций и крены — они могут приводить к потере устойчивости здания и вызвать его обрушение.

В проекте постановления Минстрой предлагает более детально обследовать дома на признаки аварийности и исключить субъективность оценки. Теперь вывод о ветхом состоянии здания должен быть подтвержден поверочными расчетами в соответствии с детализированным межгосударственным ГОСТом (он действует в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Узбекистане).

Более мягкими правила предлагают оставить для многоквартирных домов не выше двух этажей — у них достаточно простая конструкция, которая не требует дорогостоящих исследований для выявления аварийности. Кроме того, именно такие дома чаще всего признают ветхими. Однако при наличии самовольных перепланировок обследование по ГОСТу потребуется и для таких зданий.

Решение комиссии о признании дома аварийным будет приниматься не сразу, а после того, как его заверит специалист с подтвержденной квалификацией в области инженерных изысканий и проектирования, отметили в Минстрое.

Эксперты усомнились в эффективности новых правил. По словам специалистов, более детальное и профессиональное обследование потребует больших затрат региональных и местных бюджетов — на практике это может замедлить процесс признания домов аварийными и их расселение.

Ранее в России захотели признать аварийным еще один тип зданий. Речь идет о неустойчивых многоквартирных домах в зонах сейсмической активности. Здания, которые невозможно укрепить, в Минстрое предложили демонтировать.