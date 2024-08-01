Продюсер отреагировал на слова Пугачевой о возвращении на сцену

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева не в состоянии «изобразить что-то новое»

Продюсер Леонид Дзюник отреагировал на слова исполнительницы Аллы Пугачевой о том, что она не исключает возможности выхода на сцену. Его рассуждения приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер скептически отнесся к заявлению исполнительницы. По его словам, Пугачева уже не в состоянии «изобразить что-то новое». «Я видел, как она работала 20 лет назад. Она уже, простите, сидела на сцене. Встанет, подойдет к микрофону и опять сядет. Какие сейчас выступления?» — высказался Дзюник.

По мнению медиаменеджера, Пугачева может начать выступать ради денег. Однако в таком случае она, скорее всего, ограничится частными мероприятиями.

Ранее Пугачева объяснила отказ выступать на сцене фразой «пока где-то стреляет — птицы молчат». Артистка также заявила, что не поет уже более 15 лет, но допустила выступления «при желании и вдохновении».