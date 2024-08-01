Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 1 августа 2024Культура

Продюсер отреагировал на слова Пугачевой о возвращении на сцену

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева не в состоянии «изобразить что-то новое»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник отреагировал на слова исполнительницы Аллы Пугачевой о том, что она не исключает возможности выхода на сцену. Его рассуждения приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер скептически отнесся к заявлению исполнительницы. По его словам, Пугачева уже не в состоянии «изобразить что-то новое». «Я видел, как она работала 20 лет назад. Она уже, простите, сидела на сцене. Встанет, подойдет к микрофону и опять сядет. Какие сейчас выступления?» — высказался Дзюник.

По мнению медиаменеджера, Пугачева может начать выступать ради денег. Однако в таком случае она, скорее всего, ограничится частными мероприятиями.

Ранее Пугачева объяснила отказ выступать на сцене фразой «пока где-то стреляет — птицы молчат». Артистка также заявила, что не поет уже более 15 лет, но допустила выступления «при желании и вдохновении».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      В СПЧ прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

      На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

      На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

      Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

      Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

      Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

      Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

      Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

      Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше