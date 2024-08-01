Путин обратился к российским военным

Путин поздравил полк и бригаду ВС РФ с присвоением им наименований гвардейских

Президент России Владимир Путин поздравил полк и бригаду Вооруженных сил (ВС) России с присвоением им наименований гвардейских. Телеграммы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения. Он отметил, что присвоение наименования «гвардейский» является признанием особых заслуг бойцов, их героизма и отваги, а также стойкости и мужества, которые были проявлены при защите Отечества.

Умелые и решительные действия отмеченных наименованиями подразделения на СВО «являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», говорится в обращении. Глава государства пожелал воинским формированиям успехов и крепкого здоровья.

30 июля Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.