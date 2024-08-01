Путин поблагодарил за верность присяге вернувшихся по обмену россиян

Путин поблагодарил вернувшихся по обмену граждан РФ за верность присяге

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые вернулись в страну в результате обмена заключеных, за верность присяге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, — и вот вы дома», — сказал он.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате масштабного обмена. Среди них — находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.