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23:17, 1 августа 2024Россия

Путин поблагодарил за верность присяге вернувшихся по обмену россиян

Путин поблагодарил вернувшихся по обмену граждан РФ за верность присяге

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые вернулись в страну в результате обмена заключеных, за верность присяге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, — и вот вы дома», — сказал он.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате масштабного обмена. Среди них — находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

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      Сергей Грехов
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