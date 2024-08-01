Путин пообещал представить к госнаградам возвращенных по обмену россиян

Путин пообещал представить к наградам россиян, возвращенных в результате обмена

Россияне, которые вернулись в страну в результате обмена заключенных, будут представлены к государственным наградам, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Глава государства встретил их в аэропорту, когда они прилетели из Анкары. Путин поздравил освобожденных с возвращением домой. Он пообещал увидится вновь и «поговорить о будущем».

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате масштабного обмена. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.