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08:45, 1 августа 2024Россия

Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО

Путин: заключившие до конца 2024 года контракт получат выплату 400 тысяч рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Единовременная выплата положена мобилизованным россиянам, бойцам, проходившим службу по призыву, и другим гражданам России и иностранных государств.

Глава государства также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, которые решат заключить контракт во время спецоперации.

Ранее власти нескольких российских регионов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. Так, в Москве контрактники, отобранные городским пунктом отбора, при поступлении на службу получат 1,9 миллиона рублей.

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      Марина Совина
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