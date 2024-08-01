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07:57, 1 августа 2024Мир

Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

Россия, Белоруссия и Словения проведут масштабный обмен заключенными с США и ФРГ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россия, Белоруссия и Словения проведут масштабный обмен заключенными с США и ФРГ. О договоренности между пятью странами сообщило Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что в сделку войдут двое граждан России, приговоренных в Словении к году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж. Во время закрытых слушаний они признали вину.

В СМИ и ранее распространялась информация о готовящемся обмене между США и Россией, но словенский телеканал N1 напрямую указал, что он состоится и в нем также могут принять участие Белоруссия и Германия.

На фоне этих сообщений из баз данных американских тюрем исчезли имена ряда осужденных граждан России. При этом они продолжают оставаться под стражей.

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      Евгений Силаев
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