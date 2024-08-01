Раскрыты подробности о принадлежащем задержанному гендиректору Военторга имуществе

Задержанный гендиректор Военторга имел особняк стоимостью 300 миллионов рублей

Начало событий в новости МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны

У задержанного генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова обнаружен принадлежащий ему особняк стоимостью 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Павлову принадлежал участок, расположенный в элитном поселке «Горки-9/2», на котором он построил особняк стоимостью 300 миллионов рублей. Известно, что там он любил проводить вечеринки. Так, в его день рождения в доме все было уставлено картонными фигурами с изображением именинника в полный рост в разных образах. В качестве сувенира всем гостям праздника раздавали газету, где Юрий Гагарин держал на руках младенца с лицом именинника.

Кроме того, выяснилось, что фигурант являлся совладельцем банкетного зала «Консул», который находится в здании Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) России. Установлено, что «Консул» регулярно заключал госконтракты на поставку питания для высокопоставленных гостей стоимостью десятки миллионов в год. Также гендиректор «Военторга» входил в состав руководителей гостиничного комплекса «Славянка». По некоторым данным, годовой оборот сети доходил до 1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны.