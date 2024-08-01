Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:46, 1 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о принадлежащем задержанному гендиректору Военторга имуществе

Задержанный гендиректор Военторга имел особняк стоимостью 300 миллионов рублей
Начало событий в новости МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны
Владимир Павлов

Владимир Павлов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У задержанного генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова обнаружен принадлежащий ему особняк стоимостью 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Павлову принадлежал участок, расположенный в элитном поселке «Горки-9/2», на котором он построил особняк стоимостью 300 миллионов рублей. Известно, что там он любил проводить вечеринки. Так, в его день рождения в доме все было уставлено картонными фигурами с изображением именинника в полный рост в разных образах. В качестве сувенира всем гостям праздника раздавали газету, где Юрий Гагарин держал на руках младенца с лицом именинника.

Кроме того, выяснилось, что фигурант являлся совладельцем банкетного зала «Консул», который находится в здании Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) России. Установлено, что «Консул» регулярно заключал госконтракты на поставку питания для высокопоставленных гостей стоимостью десятки миллионов в год. Также гендиректор «Военторга» входил в состав руководителей гостиничного комплекса «Славянка». По некоторым данным, годовой оборот сети доходил до 1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что МВД попросило арестовать фигурантов дела АО «Военторг» по обвинению в хищении у Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше