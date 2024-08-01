Россиян предупредили о мошенничестве с похожими на Hamster Kombat играми

F.A.C.C.T.: мошенники используют игры-кликеры, чтобы получить деньги россиян

Злоумышленники стали использовать игры-кликеры наподобие популярного приложения Hamster Kombat, чтобы обманным путем получить деньги россиян. Об этом предупредили эксперты компании F.A.C.C.T.

Специалисты отметили, что после того, как игра Hamster Kombat стала популярной, появились похожие на нее приложения. В частности, речь идет об игре Blum, где игрокам предлагается ловить падающие снежинки и получать игровую валюту.

В F.A.C.C.T. подчеркнули, что за три месяца обнаружили 250 фишинговых ресурсов, замаскированных под игру Hamster Kombat. В некоторых из них пользователям предлагается принять участие в розыгрыше игровых денег. Для этого игроков просят привязать свой криптокошелек к мошенническому ресурсу. Если человек делает это, то теряет к нему доступ.

Также эксперты обнаружили мошенническую активность с играми DOGS и NOTCOIN. Злоумышленники также предлагают поучаствовать в розыгрыше или получить вознаграждение и требуют привязать криптокошелек к их ресурсу. «Любителям таких приложений необходимо быть бдительными и не доверять розыгрышам, “бесплатным” раздачам монет и другим уловкам мошенников в погоне за криптомонетой», — посоветовали эксперты F.A.C.C.T.

Ранее россиян предупредили, что под видом игры Hamster Kombat мошенники распространяют вредоносную программу на Windows. Речь идет об одном документе с расширением .apk.