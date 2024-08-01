Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с похожими на Hamster Kombat играми

F.A.C.C.T.: мошенники используют игры-кликеры, чтобы получить деньги россиян

Фото: Helena Dolderer / Globallookpress.com

Злоумышленники стали использовать игры-кликеры наподобие популярного приложения Hamster Kombat, чтобы обманным путем получить деньги россиян. Об этом предупредили эксперты компании F.A.C.C.T.

Специалисты отметили, что после того, как игра Hamster Kombat стала популярной, появились похожие на нее приложения. В частности, речь идет об игре Blum, где игрокам предлагается ловить падающие снежинки и получать игровую валюту.

В F.A.C.C.T. подчеркнули, что за три месяца обнаружили 250 фишинговых ресурсов, замаскированных под игру Hamster Kombat. В некоторых из них пользователям предлагается принять участие в розыгрыше игровых денег. Для этого игроков просят привязать свой криптокошелек к мошенническому ресурсу. Если человек делает это, то теряет к нему доступ.

Материалы по теме:
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023
Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть. Что это за игра и как она захватила мир?
Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть. Что это за игра и как она захватила мир?
4 июля 2024

Также эксперты обнаружили мошенническую активность с играми DOGS и NOTCOIN. Злоумышленники также предлагают поучаствовать в розыгрыше или получить вознаграждение и требуют привязать криптокошелек к их ресурсу. «Любителям таких приложений необходимо быть бдительными и не доверять розыгрышам, “бесплатным” раздачам монет и другим уловкам мошенников в погоне за криптомонетой», — посоветовали эксперты F.A.C.C.T.

Ранее россиян предупредили, что под видом игры Hamster Kombat мошенники распространяют вредоносную программу на Windows. Речь идет об одном документе с расширением .apk.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше