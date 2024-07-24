Россиян предупредили о распространении вредоносных программ под видом игры Hamster Kombat

Мошенники распространяют опасную программу на Windows под видом Hamster Kombat

Россиян предупредили о мошенниках, распространяющий вредоносные программы под видом популярной игры Hamster Kombat. Об этом сообщает аналитический центр Anti-Malware со ссылкой на экспертов компании ESET.

В ESET отметили, что под видом аналога игры в Telegram-каналах распространяются вредоносные файлы. В одном из них был обнаружен документ с расширением .apk, который на самом деле содержит опасную для устройства программу Ratel. «Ratel может читать СМС-сообщения пользователя, собирать информацию о системе, а также подписывать жертву на различные платные сервисы. Именно так операторы зарабатывают себе на хлеб», — отмечается в материале.

Также злоумышленники предлагают установить приложение на Windows. Для этой операционной системы, добавили специалисты, мошенники распространяют троян Lumma.

Ранее Центральный банк предупредил россиян о рисках, связанных с игрой Hamster Kombat. Эксперты подчеркнули, что разработчики не гарантируют, что пользователи получат реальные деньги из виртуальной валюты.

Игра Hamster Kombat доступна в Telegram. Чтобы сыграть в нее, нужно запустить бот в мессенджере с таким же названием. Смысл игры заключается в том, чтобы получать виртуальную валюту, нажимая на игрового персонажа — хомяка.