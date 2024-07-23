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16:53, 23 июля 2024Экономика

Центробанк назвал игру Hamster Combat рискованной

Центробанк предупредил россиян о мошенничестве с игрой Hamster Combat

Фото: Aref Taherkenareh / Globallookpress.com

Центробанк России назвал популярную игру-кликер Hamster Combat и подобные ей рискованными. Об этом в беседе с Mash рассказали эксперты регулятора.

По мнению специалистов, заработать в таких приложениях могут только их разработчики. Собеседники издания объяснили, что внутренняя валюта игры по сути ничего не стоит, эти монеты нужны лишь для того, чтобы заманивать пользователей. Нет никаких гарантий того, что игроки в будущем получат какие-либо реальные выплаты, предупредили эксперты.

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По данным Mash, на фоне растущей популярности игры мошенники придумали новую схему — они предлагают вывести Hamster Coin, обменяв их на рубли. Поверив уловкам злоумышленников, несколько россиян уже лишились своих реальных средств, отмечают авторы.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков захотел запретить Hamster Kombat в России. «На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — высказался депутат об игре.

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