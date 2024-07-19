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11:35, 19 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме захотели запретить популярную игру Hamster Kombat

Депутат Аксаков заявил, что игру Hamster Kombat следует запретить в России

Фото: Aref Taherkenareh / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков захотел запретить популярную игру Hamster Kombat в России. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — высказался депутат об игре.

Он также посчитал тревожным сигналом, что ролики на YouTube, за просмотр которых в игре обещают дополнительную игровую валюту, набирают миллионы просмотров. Аксаков счел происходящее «чуть ли не психозом», поэтому, по его мнению, к популярной игре стоит ограничить доступ.

Ранее стало известно, что мошенники обманывают россиян с помощью игры Hamster Kombat. Отмечалось, что злоумышленники присылают пользователям фишинговые ссылки, при переходе по которым жертвы теряют свои аккаунты в мессенджерах.

Игра Hamster Kombat доступна пользователям в Telegram. Чтобы сыграть в нее, нужно допустить одноименного бота. Согласно правилам, игрок должен нажимать на игрового персонажа — хомяка — и зарабатывать игровую валюту.

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