Россиян предупредили о наказании за езду на грязном авто

Россиянам с грязными машинами грозит штраф до 1500 рублей

Россиянам, которые ездят на грязных автомобилях, грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. О наказании водителей предупредили эксперты портала 32CARS.RU.

Специалисты отметили, что сейчас в России нет прямых законов, которые предусматривали бы привлечение к ответственности за немытую машину. Однако есть положения законодательства, которые применимы в отдельных случаях.

Так, по правилам дорожного движения государственные номера должны быть читаемыми. Если они загрязнены, владельцу авто придется заплатить штраф в 500 рублей. Аналогичное взыскание положено за грязные фары, фонари или лобовое стекло. В последнем случае, если автолюбитель решит оспорить наказание через суд и проиграет дело, штраф может вырасти в десять раз.

Авторы публикации также рассказали, что штрафные санкции могут применить к авто, которое загрязняет дорогу, — например, к кроссоверу, который выехал на трассу с бездорожья.

Ранее водителям назвали признаки автомобиля-«утопленника». Так, о неприятном прошлом машины может говорить запах плесени в салоне. Намекать на повреждения от затопления могут также затуманенные фары и задние фонари, подчеркнули эксперты.