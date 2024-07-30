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16:52, 30 июля 2024Экономика

Названы признаки автомобиля-«утопленника»

Эксперт Бузелис: утопленное авто можно распознать по запаху плесени в салоне

Фото: Grant Falvey / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запах плесени в салоне может говорить о неприятном прошлом автомобиля. Как распознать машину, пережившую наводнение, рассказал эксперт по рынку подержанных автомобилей Матаса Бузелиса из компании carVertical. Его цитирует Grani.

По его словам, многие проблемы автомобиля-«утопленника» дают о себе знать не сразу, а спустя долгое время. Далеко не каждый продавец готов честно признаться в этом, поэтому важно заранее знать признаки, указывающие на пережитое в прошлом затопление. «Вода может повредить электрическую систему, двигатель и различные механические узлы автомобиля. Хотя продавцы могут высушить и отремонтировать поврежденный наводнением автомобиль, последствия наводнения могут проявиться только через 6 месяцев после покупки», — утверждает Бузелис.

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Таким маркером может стать неприятный запах — его можно уловить, включив при осмотре машины кондиционер. Скопившиеся в системе бактерии, влага и плесень выдадут автоутопленника. Намекать на повреждения от затопления могут затуманенные фары и задние фонари. Следы влаги можно найти в багажнике и у заднего колеса. Подозрения могут возникнуть и в том случае, если в машине заменены сиденья: после наводнения обивка в салоне чаще всего не восстанавливается. Дверные петли, защелки багажника, болты в салоне, бардачок и пружины сидений следует осмотреть на предмет ржавчины. Причем соленая вода приводит к большей коррозии, чем пресная, обращает внимание специалист.

Последствия наводнения для автоэлектрики предсказать трудно, говорит Бузелис. Поэтому перед сделкой стоит проверить все устройства в машине — начиная от регуляторов стеклоподъемников до бортового компьютера. Системы с проржавевшими контактами могут начать барахлить спустя месяцы после покупки. Ремонт, как правило, не гарантирует отсутствия проблем с электрикой в будущем.

Ранее автолюбителям перечислили ошибки, сокращающие срок службы мотора. Так, в холодное время года под нагрузкой непрогретый двигатель быстрее изнашивается.

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      Виктория Клабукова
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