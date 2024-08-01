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15:29, 1 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 августа

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 4 августа в западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили гражданам о запрете разведения костров в лесах.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию. Число посетивших страну зарубежных туристов по итогам первого полугодия 2024 года выросло на 42,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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