Россиянам назвали самые выгодные месяцы для полетов

KP.RU: самые выгодные месяцы для перелетов — ноябрь и начало декабря

Российским путешественникам назвали самые выгодные месяцы для перелетов — ими стали ноябрь и начало декабря, а также февраль и начало марта. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с KP.RU.

По словам эксперта, в августе цены на билеты традиционно выше из-за высокого спроса, поэтому желающим сэкономить следует выбрать для путешествия другое время.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в топовых странах осенью 2024 года выросла, составив в среднем 100-143 тысячи рублей с человека. Так, цены на туры в Турцию составят около 114 тысяч рублей на человека при двухместном размещении на 9 дней. При этом годом ранее эта сумма составляла 110 тысяч рублей.