Россиянам раскрыли стоимость отдыха в топовых странах осенью

РСТ: стоимость отдыха в Турции осенью составит около 114 тысяч рублей

Стоимость отдыха в топовых странах осенью 2024 года выросла, составив в среднем 100-143 тысячи рублей с человека. Такие данные раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ), исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, цены на туры в Турцию составят около 114 тысяч рублей на человека при двухместном размещении на 9 дней. При этом годом ранее эта сумма составляла 110 тысяч рублей. Поездка в ОАЭ осенью обойдется в 135 тысяч рублей против 119 тысяч рублей в прошлом году.

Стоимость Шри-Ланки составит 143 тысячи рублей за 11 дней (128 тысяч рублей годом ранее). Отдохнуть в Египте можно будет за 104 тысячи рублей (101 тысяча рублей годом ранее), а в Таиланде — за 112 тысяч рублей (110 тысяч рублей годом ранее).

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. По словам главы ведомства, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию со стоимостью перелетов.

