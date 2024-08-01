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12:03, 1 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость горящих туров в популярные пляжные страны в августе

АТОР: горящие туры в Турцию на август стоят от 70,8 тысячи рублей за двоих

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Горящие туры в Турцию на август стоят от 70,8 тысячи рублей за двоих, включая перелет и питание по системе «все включено». Цены на отдых в популярных пляжных странах в последний летний месяц раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тем временем самый дешевый горящий тур в Объединенные Арабские Эмираты на шесть ночей с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками можно купить за 108,5 тысячи рублей за двоих.

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FUN & SUN предлагает горящие туры в Таиланд на 11 дней с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле на Пхукете за 104,3 тысячи рублей на двоих. У этого же туроператора можно купить горящий тур в Египет на семь ночей с вылетом из Санкт-Петербурга и проживанием в пятизвездочном отеле по системе «все включено» за 98,3 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.

Ранее российским туристам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. В АТОР рассказали, что комбинированный тур БразилияАргентина обойдется вместе с перелетом от 350 тысяч рублей на человека.

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      Марина Черняк
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