Россиянам раскрыли стоимость горящих туров в популярные пляжные страны в августе

АТОР: горящие туры в Турцию на август стоят от 70,8 тысячи рублей за двоих

Горящие туры в Турцию на август стоят от 70,8 тысячи рублей за двоих, включая перелет и питание по системе «все включено». Цены на отдых в популярных пляжных странах в последний летний месяц раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тем временем самый дешевый горящий тур в Объединенные Арабские Эмираты на шесть ночей с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками можно купить за 108,5 тысячи рублей за двоих.

FUN & SUN предлагает горящие туры в Таиланд на 11 дней с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле на Пхукете за 104,3 тысячи рублей на двоих. У этого же туроператора можно купить горящий тур в Египет на семь ночей с вылетом из Санкт-Петербурга и проживанием в пятизвездочном отеле по системе «все включено» за 98,3 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.

Ранее российским туристам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. В АТОР рассказали, что комбинированный тур Бразилия — Аргентина обойдется вместе с перелетом от 350 тысяч рублей на человека.

