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11:10, 1 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о курсе доллара в августе

Аналитик Калманович: в августе доллар будет стоить 84-89 рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В последнем месяце лета доллар в России будет стоить в районе 84,7-89,2 рубля. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Его цитируют «Известия».

Курс евро составит — 91,1–95,6 рубля, а юаня — 11,7–12,1 рубля. На укрепление российской валюты будет работать жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Регулятор не ослабит ее до тех пор, пока не доведет инфляцию до целевого уровня. С другой стороны, рубль испытает давление из-за роста цен, спровоцированного повышением тарифов ЖКХ.

До этого аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила, что нынешний курс рубля дает возможность приобрести валюту для защиты от рисков девальвации. Иной способ добиться этого — приобрести локальные облигации, номинированные в иностранных валютах.

В конце июля финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что в ближайшем будущем рубль начнет слабеть. Возможно, что в августе российская валюта подешевеет до 88-90 рублей за доллар.

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