Финансист назвала подходящее для покупки валюты время

Аналитик Попцова: покупка валюты может защитить россиян от девальвации рубля

Нынешний курс рубля дает возможность приобрести валюту для защиты от рисков девальвации. Подходящее для покупки валюты время назвала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее цитирует «Российская газета».

Другой вариант — купить локальные облигации, номинированные в иностранных валютах.

Финансист полагает, что в ближайший месяц доллар будет стоить в пределах 86-89 рублей, а евро — 94-97. Сейчас же российская валюта сталкивается как с укрепляющими, так и с ослабляющими факторами. К первым можно отнести повышение ключевой ставки Банка России. Высокие ставки по депозитам и облигациям повышают склонность россиян к сбережениям, уменьшают объемы импорта и, как следствие, спрос на валюту.

С другой стороны, власти уже не раз снижали требования к крупнейшим экспортерам по обязательной продаже валютной выручки. Это частично ослабит рубль, тем более что его чрезмерное укрепление не соответствует бюджетным интересам страны. Кроме того, сезон отпусков еще не завершился, а значит, сохраняется повышенный спрос на иностранные деньги для зарубежных поездок.

Поэтому, как полагает Попцова, диапазон котировок в ближайший месяц, скорее всего, серьезно не сдвинется.

До этого финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшем будущем. Речь идет о курсе в 88-90 рублей за доллар уже в августе. К этому могут привести антироссийские санкции, которые были ужесточены и расширены. В результате серьезно снизилась ликвидность российского валютного рынка.

А 22 июля Банк России представил новую систему, по которой будут рассчитываться актуальные курсы доллара и евро. Теперь за основу будут брать информацию о внебиржевых сделках между банками.