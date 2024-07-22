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15:42, 22 июля 2024Экономика

ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро

Центробанк будет отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский Центробанк представил новую систему, по которой будут рассчитываться актуальные курсы доллара и евро. Особенности обновленной методологии и объяснила газета «Ведомости».

Теперь курс иностранных валют будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками. Учитываться будут сделки, совершенные в течение дня и до 15:30 по московскому времени. Однако будут учитываться не все данные: регулятор собирается отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений. Подобный механизм нужен, чтобы снизить риск манипуляций на рынке, отмечает издание.

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12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. То есть граждане и компании больше не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.

До введения санкций ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. А теперь регулятор рассчитывает курсы на основании данных на внебиржевом рынке. Как говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в России нет множественности курсов рубля, но по внебиржевым сделкам они могут быть разные. Еще она заверила, что регулятор обладает всей полнотой данных о внебиржевых операциях и понимает озабоченность рынка по поводу прозрачности курса.

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      Платон Щукин
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