ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро

Центробанк будет отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений

Российский Центробанк представил новую систему, по которой будут рассчитываться актуальные курсы доллара и евро. Особенности обновленной методологии и объяснила газета «Ведомости».

Теперь курс иностранных валют будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками. Учитываться будут сделки, совершенные в течение дня и до 15:30 по московскому времени. Однако будут учитываться не все данные: регулятор собирается отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений. Подобный механизм нужен, чтобы снизить риск манипуляций на рынке, отмечает издание.

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. То есть граждане и компании больше не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.

До введения санкций ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. А теперь регулятор рассчитывает курсы на основании данных на внебиржевом рынке. Как говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в России нет множественности курсов рубля, но по внебиржевым сделкам они могут быть разные. Еще она заверила, что регулятор обладает всей полнотой данных о внебиржевых операциях и понимает озабоченность рынка по поводу прозрачности курса.