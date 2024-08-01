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18:37, 1 августа 2024Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в Крым

Аксенов: за июль 2024 года в Крыму отдохнуло более 1,2 миллиона туристов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За июль 2024 года в Крыму отдохнуло более 1,2 миллиона туристов — это на треть больше, чем за аналогичный период 2023-го. О том, что россияне массово устремились на полуостров, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что всего за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3,2 миллиона туристов, что на 19 процентов выше соответствующего показателя 2023 года.

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Аксенов добавил, что 62,1 процента отдыхающих приехали на полуостров на автобусах и автомобилях через Крымский мост, 27,3 процента — по железной дороге, а 10,6 процента — через исторические регионы.

Глава республики также отметил, что средняя загрузка отелей в Крыму сейчас составляет 65 процентов, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой заполнились до 100 процентов.

Ранее в Ассоциации туристических агрегаторов рассказали, что самые дешевые пляжные гостиницы из всех российских курортов оказались в Крыму. Средний чек на отдых в Феодосии достигает 3,8 тысячи рублей, в Судаке — 3,5 тысячи, а в Керчи — 3,1 тысячи.

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      Алина Черненко
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