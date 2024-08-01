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12:12, 1 августа 2024Россия

Россияне пострадали при массовом налете украинских беспилотников

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при налете БПЛА

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При массовом налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

Еще одна пострадавшая доставляется во вторую городскую больницу. У нее диагностировали осколочные ранения грудной клетки и рук. Также в Шебекино БПЛА атаковал автомобиль, стоящий на парковке.

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Еще три села — Ржевка, Муром и Нежеголь — подверглись атакам украинских беспилотников. Пострадавших там нет, отметил глава области.

В этот же день из-за взрыва беспилотника ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района загорелся жилой дом. «В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание», — сообщил губернатор, уточнив, что никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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