Россияне пострадали при массовом налете украинских беспилотников

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при налете БПЛА

При массовом налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

Еще одна пострадавшая доставляется во вторую городскую больницу. У нее диагностировали осколочные ранения грудной клетки и рук. Также в Шебекино БПЛА атаковал автомобиль, стоящий на парковке.

Еще три села — Ржевка, Муром и Нежеголь — подверглись атакам украинских беспилотников. Пострадавших там нет, отметил глава области.

В этот же день из-за взрыва беспилотника ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района загорелся жилой дом. «В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание», — сообщил губернатор, уточнив, что никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.