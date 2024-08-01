Жилой дом загорелся из-за детонации беспилотника в регионе России

Губернатор Гладков: жилой дом загорелся в Илек-Пеньковке из-за взрыва дрона ВСУ

Из-за взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание», — сообщил губернатор, уточнив, что никто не пострадал.

В ночь на четверг, 1 августа, еще два населенных пункта в Белгородской области были атакованы беспилотниками. Под удар попало село Нежеголь Шебекинского городского округа, где два FPV-дрона атаковали частный сектор. В результате удара в двух домах оказались выбиты окна, еще в одном — пробита кровля.

Помимо этого, ВСУ атаковали Шебекино. Там из-за сброса с беспилотника взрывчатки на территории частного домовладения оказались выбиты окна и повреждена стена надворной постройки.

Днем ранее, 31 июля, дроны ВСУ дважды за день совершили массовый налет на населенные пункты в Белгородской области. Сначала атаки попали четыре населенных пункта: села Муром, Мокрая Орловка, Вязовое и Новопетровка. Затем сообщалось об атаке еще на три села.