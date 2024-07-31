ВСУ второй раз за день совершили массовый налет на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день совершили массовый налет на населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три населенных пункта атакованы ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Безымено после сброса двух взрывных устройств с беспилотников разбиты кровли в двух частных домах», — заявил чиновник.

В селе Терезовка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе повредил кровлю частного жилого дома. Еще в одном населенном пункте — селе Муром — беспилотник атаковал частное домовладение, где зафиксировали повреждения фасада дома и ограждения.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.

В этот же день ВСУ совершили еще одно массовое нападение на Белгородскую область. Под атаки попали четыре населенных пункта: села Муром, Мокрая Орловка, Вязовое и Новопетровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.