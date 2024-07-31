ВСУ второй раз за день совершили массовый налет на российский регион

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день совершили массовый налет на населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Три населенных пункта атакованы ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Безымено после сброса двух взрывных устройств с беспилотников разбиты кровли в двух частных домах», — заявил чиновник.
В селе Терезовка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе повредил кровлю частного жилого дома. Еще в одном населенном пункте — селе Муром — беспилотник атаковал частное домовладение, где зафиксировали повреждения фасада дома и ограждения.
Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.
В этот же день ВСУ совершили еще одно массовое нападение на Белгородскую область. Под атаки попали четыре населенных пункта: села Муром, Мокрая Орловка, Вязовое и Новопетровка.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.