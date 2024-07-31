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19:07, 31 июля 2024Россия

ВСУ второй раз за день совершили массовый налет на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день совершили массовый налет на населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три населенных пункта атакованы ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Безымено после сброса двух взрывных устройств с беспилотников разбиты кровли в двух частных домах», — заявил чиновник.

В селе Терезовка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе повредил кровлю частного жилого дома. Еще в одном населенном пункте — селе Муром — беспилотник атаковал частное домовладение, где зафиксировали повреждения фасада дома и ограждения.

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Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.

В этот же день ВСУ совершили еще одно массовое нападение на Белгородскую область. Под атаки попали четыре населенных пункта: села Муром, Мокрая Орловка, Вязовое и Новопетровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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