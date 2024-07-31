Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта

Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. В селе Муром Шебекинского городского округа FPV-дроном атакован легковой автомобиль. У транспортного средства выбиты стекла, пробиты колеса, повреждены крыло и багажник», — написал чиновник.

Село Вязовое Краснояружского района также попало под обстрел. Там зафиксировали перебитую линию электропередачи. Еще один населенный пункт области — село Новопетровка — подвергся нападению беспилотника. Там после сброса взрывного устройства повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.

В ночь на 31 июля ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате нападения загорелась жилая многоэтажка. По словам местных жителей, по городу били кассетными боеприпасами.