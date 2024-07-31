Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. В селе Муром Шебекинского городского округа FPV-дроном атакован легковой автомобиль. У транспортного средства выбиты стекла, пробиты колеса, повреждены крыло и багажник», — написал чиновник.
Село Вязовое Краснояружского района также попало под обстрел. Там зафиксировали перебитую линию электропередачи. Еще один населенный пункт области — село Новопетровка — подвергся нападению беспилотника. Там после сброса взрывного устройства повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.
В ночь на 31 июля ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате нападения загорелась жилая многоэтажка. По словам местных жителей, по городу били кассетными боеприпасами.