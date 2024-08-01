Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

В Подмосковье отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

В Московской области 43-летний отец в течение года насиловал дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, на момент первого изнасилования девочке было 11 лет. За год мужчина надругался над школьницей более 50 раз.

Против россиянина возбудили дело по статье 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас пострадавшая живет с матерью.

Ранее пенсионера из Ленинградской области заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).

