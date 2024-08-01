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20:19, 1 августа 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

В Подмосковье отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Московской области 43-летний отец в течение года насиловал дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, на момент первого изнасилования девочке было 11 лет. За год мужчина надругался над школьницей более 50 раз.

Против россиянина возбудили дело по статье 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас пострадавшая живет с матерью.

Ранее пенсионера из Ленинградской области заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).

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      Екатерина Кашурникова
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