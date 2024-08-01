Россиянин побывал в Пакистане и описал его словами «на дорогах творится сущий ад»

Российский путешественник побывал в Пакистане и рассказал, чем его удивило местное такси. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в городах Пакистана «на дорогах творится сущий ад». Обычные люди вместо автомобилей в качестве такси используют трехколесные мотоколяски — тук-туки. Поскольку это открытые транспортные средства, во время поездок пассажирам приходится дышать гарью и пылью.

Блогер обратил внимание, что в Пакистане даже работает агрегатор Uber, а водители клеят стикеры с логотипом сервиса прямо на коляски. «"Машины" у Uber ничем не отличаются от обычных тук-туков — такие же ржавые и дребезжащие. А вот водители выглядят довольно аккуратно и чисто», — отметил он.

Этот же путешественник писал, что жители Пакистана любят тюнинговать маршрутки. «Ракеты с танками на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове», — рассказал он.