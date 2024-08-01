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11:19, 1 августа 2024Силовые структуры

Россиянин попытался совершить мошенничество более чем на 116 миллионов рублей

В Мурманской области мужчина попытался совершить мошенничество на 116 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Мурманской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который попытался совершить мошенничество на более чем 116 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СР).

Он проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ.

По версии следствия, с августа 2022 года по май 2023 года мужчина представил в суд четыре исковых заявления о взыскании в пользу подставных лиц более 116 миллионов рублей. Он приобщил к указанным исковым заявлениям сфальсифицированные копии договоров займа, якобы заключенных с четырьмя потерпевшими.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд рассмотрит дело 60-летнего гражданина Швеции, подделавшего брачный договор.

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