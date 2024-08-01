Россиянин послушал мать и выиграл сотни тысяч рублей

Учитель ОБЖ и физкультуры из Тульской области выиграл в лотерею сотни тысяч рублей. Об этом пишет MK.RU.
По данным издания, россиянин Вячеслав Чуприков послушал мать и купил шесть лотерейных билетов, один из которых принес ему выигрыш в размере свыше 777 тысяч рублей.
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Россиянин признался, что сначала даже не поверил своей удаче и впал в ступор. «Единственное, что я смог произнести в тот момент: "Да ладно, не может быть!"» — заявил он.
Ранее житель Кировской области выиграл в лотерее больше миллиона рублей. Разносчик газет Александр Тутубалин всегда покупал особые лотерейные билеты, которые оканчивались на цифру два. Один из них и принес россиянину крупный приз — 1,25 миллиона рублей.