Разносчик газет в России купил особый лотерейный билет и выиграл больше миллиона

Житель Кировской области выиграл в лотерее 1,25 миллиона рублей

Житель Кировской области выиграл в лотерее больше миллиона рублей. Об этом пишет портал «Pro Город».

Отмечается, что разносчик газет Александр Тутубалин всегда покупал особые лотерейные билеты, которые оканчивались на цифру два. Один из них и принес россиянину крупный приз — 1,25 миллиона рублей.

Пенсионер сообщил, что потратит выигрыш на семейный отдых на море, а также вложится в ремонт дачи.

Ранее житель Башкирии получил в подарок от матери счастливый лотерейный билет. По словам россиянина, в лотереях он участвовал редко и иногда ему даже удавалось что-то выиграть. Однако такой крупный приз он получил впервые.