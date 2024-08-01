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10:49, 1 августа 2024Силовые структуры

Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

В Алтайском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание атак украинских БПЛА

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали 34-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях, в котором он оправдывал атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на социальные объекты Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

По версии следствия, мужчина написал комментарий в одной из групп «ВКонтакте», в котором положительно оценил удары беспилотников по столичным социальным объектам.

Ранее в Челябинской области суд приговорил уроженца Самары к пяти с половиной годам колонии общего режима за комментарий в интернете.

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