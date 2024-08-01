Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

«ОК» и «Учи.ру»: педагоги читают и занимаются садоводством на каникулах

Большинство педагогов, чтобы набраться сил после учебного года, проводят время с семьей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Одноклассников» и образовательной платформы «Учи.ру» (входит в VK) о том, как учителя отдыхают на летних каникулах.

На втором месте по популярности среди учителей — чтение книг (40 процентов), на третьем — садоводство (38 процентов). В период длинных каникул учителя также уделяют внимание профессиональному развитию (33 процента), смотрят фильмы (28 процентов), занимаются рукоделием (22 процента), посещают театры и выставки (14 процентов).

«Рукоделие», «Отдых», «Сад и огород» вошли в топ-5 наиболее популярных тем среди пользователей «Увлечений» в «ОК». Порядка 40 процентов всех, кто заходил в сервис с начала года, смотрят контент, посвященный именно этим хобби и занятиям. Также популярны «Кулинария» и «Мода и красота».

Помимо садоводства и рукоделия учителя назвали такие необычные увлечения, как нумизматика, спидкубинг, пение в оперном хоре, коллекционирование виниловых пластинок, пчеловодство, плетение из бумажной лозы и посткроссинг.

«Учи.ру» и «ОК» запустили проект «Учителя вне школы», в котором неравнодушные учителя рассказывают о любимых занятиях и проводят мастер-классы для всех пользователей социальной сети. Самые интересные истории собраны в «Одноклассниках».