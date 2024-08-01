Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Стельмаховкой в ЛНР

Российские военные уничтожили крупный взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Между Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе был выявлен взводный опорный пункт вооруженных формирований Украины с разветвленной системой траншей и укреплений. Часть из них использовались под ложные позиции с бутафорскими макетами вооружения и военной техники, а на относительном удалении располагалось до взвода — около 30 военнослужащих, — которые создавали видимость хорошо укрепленного района», — рассказал он.

По словам экс-военнослужащего, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по опорному пункту украинской армии из гаубичной артиллерии. В результате атаки бойцы ВСУ понесли потери и покинули свои позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают наступать, поскольку Киев не может укомплектовать новые бригады для проведения ротации. Он поблагодарил союзников за предоставленную помощь, но подчеркнул, что полученных Киевом средств недостаточно.