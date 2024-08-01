Российских пилотов попытались ослепить лазером высокой интенсивности в небе

Пилотов летевшего из Москвы самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Самару Boeing 737-800 в среду, 31 июля. При выполнении полета экипаж доложил диспетчеру об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета высокой интенсивности.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса, никто не пострадал. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером 29 июля.