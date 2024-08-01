Российский адвокат рассказала подзащитному о генетических следах и попала под статью

В Бурятии адвокат схватила следователя за шею на допросе и стала фигурантом дела

В Бурятии адвокат решила рассказать подзащитному, что такое генетические следы, и схватила следователя за шею на его глазах во время допроса. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, все произошло в СИЗО. Во время допроса подзащитного адвокат решила показать на практике, что такое генетические следы, и схватила находящуюся рядом сотрудницу МВД за шею. Отпустив следователя, защитница продолжила беседу с клиентом.

Однако сотрудница правоохранительных органов не оценила такое действие адвоката — сразу после допроса она подала рапорт о нападении. Врачи диагностировали у потерпевшей ушиб, к тому же ей пришлось обратиться к психологу. В отношении нападавшей возбудили дело по статье об угрозах и насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее бывшего адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки про Российскую армию.