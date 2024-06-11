Бывшего адвоката Новикова заочно осудили на 8,5 года за фейки о Российской армии

Экс-адвоката Илью Новикова заочно осудили на 8,5 года за фейки о ВС РФ

Бывшего адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Новиков признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и будет лишен права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции осужденного в РФ или задержания в России.

Ранее стало известно, что 9 октября 2023 следователь ФСБ возбудил против Новикова уголовное дело о госизмене. Российские спецслужбы задокументировали переход юриста на сторону противника. После начала СВО Новиков переехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Зафиксировано его участие в пропаганде и боевых действиях против интересов России.

16 июня адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката за недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания.