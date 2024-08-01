Российский военный почти четыре месяца уклонялся от службы и употреблял наркотики

В Бурятии суд приговорил военного к 5,5 года за уклонение от службы и наркотики

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам колонии общего режима за уклонение от службы и хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 9 октября 2023 года военнослужащий решил отдохнуть и не явился в установленный срок на службу. 25 января мужчина сам прибыл в военный следственный отдел. При этом он также хранил у себя каннабис для личного пользования, который был изъят силовиками.

Его также оштрафовали на 210 тысяч рублей и лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Ранее в Бурятии суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима за уклонение от службы и сбор наркотиков.