Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 1 августа 2024Силовые структуры

Российский военный почти четыре месяца уклонялся от службы и употреблял наркотики

В Бурятии суд приговорил военного к 5,5 года за уклонение от службы и наркотики

Фото: pixabay.com

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам колонии общего режима за уклонение от службы и хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 9 октября 2023 года военнослужащий решил отдохнуть и не явился в установленный срок на службу. 25 января мужчина сам прибыл в военный следственный отдел. При этом он также хранил у себя каннабис для личного пользования, который был изъят силовиками.

Его также оштрафовали на 210 тысяч рублей и лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Ранее в Бурятии суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима за уклонение от службы и сбор наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

      Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

      В МИД России прокомментировали визит госсекретаря Ватикана на Украину

      Белоусов поздравил бойцов ВС России со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

      Врач перечислила опасности магнитных бурь

      В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

      Российский военный почти четыре месяца уклонялся от службы и употреблял наркотики

      ВСУ попытались дронами уничтожить группу сдавшихся в плен безоружных сослуживцев

      Генсек кабмина Японии не смог ответить на вопрос о Курилах

      Расплакавшийся посреди ночи парень узнал шутку невесты о нем и задумался о расставании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше