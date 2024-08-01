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05:05, 1 августа 2024Забота о себе

Сексолог подсказала способы научиться сквирту

Фото: Thomas Park / Unsplash

Для того чтобы научиться сквирту, или так называемой женской эякуляции, прежде всего необходимо создать в спальне комфортную и непринужденную атмосферу, располагающую к сексу и диалогу, заверила сексолог Даная Марагутакис. Способы научиться этому она подсказала в беседе с Metro.

По словам Марагутакис, на начальном этапе нужно сосредоточиться на прелюдии и позволить партнеру долго стимулировать руками, ртом и телом эрогенные зоны: например, промежность, пупок, шею, поясницу, уши, руки, кончики пальцев и внутреннюю часть бедра. Кроме того, некоторых возбуждает воздействие на кожу головы, кожу за коленями, лодыжки, подмышки и внутреннюю часть запястья, перечислила она.

Затем, продолжила сексолог, нужно перейти к стимуляции точки G (зоны Графенберга — шероховатой поверхности на внутренней передней стенке влагалища). «Используйте пальцы, изогнутую игрушку или сексуальные позиции, направленные на точку G, чтобы мягко надавливать и поглаживать эту область», — объяснила врач. Она добавила, что телу может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к этому новому ощущению, если женщина пробует это впервые.

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Также Марагутакис порекомендовала не забывать о смазке. «Использование смазки повышает комфорт и удовольствие во время стимуляции. Это помогает уменьшить трение и обеспечивает более плавные движения, особенно во время стимуляции точки G», — объяснила она.

Наконец, сексолог призвала наслаждаться временем, которое человек проводит с партнером. «Вы никогда не научитесь сквирту, если будете все время заставлять себя это делать. Секс должен быть приятным, веселым, романтичным, чувственным — каким вы захотите», — заключила она.

Ранее анонимная девушка рассказала, что спустя 1,5 года отношений ее отношение к партнеру изменилось из-за его запаха.

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      Александра Лисица
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