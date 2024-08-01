Семейная пара россиян устроила дебош на борту и сорвала рейс из Москвы

МВД: летевший из Москвы в Иркутск самолет сел в Новосибирске из-за дебоширов

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, сел в Новосибирске из-за семейной пары россиян, которая устроила дебош на борту. Об этом сообщается на официальной странице Управления на транспорте МВД России по СФО во «ВКонтакте».

Уточняется, что 39-летний мужчина и 36-летняя женщина из Иркутской области во время полета вели себя неадекватно, ругались матом в адрес попутчиков, игнорировали замечания экипажа и провоцировали конфликт с сотрудниками авиакомпании.

Из-за буйных пассажиров командиру воздушного судна пришлось запросить разрешение на посадку на запасном аэродроме в Новосибирске. Там борт встретили полицейские, которые доставили нарушителей в дежурную часть. За сорванный рейс на них составили протоколы об административном правонарушении.

В июле пьяная пассажирка рейса авиакомпании Nordwind Airlines ударила попутчицу по лицу и попала на видео. Женщина так переживала из-за долгого перелета на Кубу, что выпила слишком много алкоголя.