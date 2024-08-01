Сергей Зверев назвал Пугачеву своей музой

Шоумен Зверев заявил, что не лишил Пугачеву титула своей музы

Шоумен и стилист Сергей Зверев назвал певицу Аллу Пугачеву своей музой. Его слова приводит MK.RU.

Зверев признался, что не лишил исполнительницу почетного статуса даже после ее отъезда из России. «Так не бывает. Алла — муза навсегда. У меня на самом деле много муз. Монсеррат Кабалье — оперная муза, Людмила Гурченко — киномуза», — заявил он.

Стилист добавил, что не может назвать Пугачеву своей подругой и в последнее время не общается с ней. Однако Зверев отметил, что певица периодически ему снится. Он также выразил уверенность в том, что Пугачева вернется в Россию.

Ранее Зверев заявил, что будет рад, если Пугачева вернется на родину и назвал ее незаменимой.