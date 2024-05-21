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13:57, 21 мая 2024Культура

Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Шоумен Зверев заявил, что будет рад возвращению Пугачевой в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался о возвращении в Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Зверев заявил, что будет рад, если Пугачева вернется на родину и назвал ее незаменимой. «Алла Борисовна больше, чем вы думаете, потому что в таком возрасте начинать все сначала — это тяжело», — отметил он.

Шоумен добавил, что когда-то артистка дала ему «другую жизнь». «Меня сметали из мира моды. И она это поняла! Алла Борисовна сказала мне тогда: "Оставь, отпусти, они выберут сами. Ты больше, чем это вместе взятое. Просто будь суперзвездой. А потом ты увидишь, какая это все мелочь"», — вспомнил он.

Ранее Зверев выразил уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. Артист подчеркнул, что певица родилась и выросла в этой стране.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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