Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Шоумен Зверев заявил, что будет рад возвращению Пугачевой в Россию

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался о возвращении в Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Зверев заявил, что будет рад, если Пугачева вернется на родину и назвал ее незаменимой. «Алла Борисовна больше, чем вы думаете, потому что в таком возрасте начинать все сначала — это тяжело», — отметил он.

Шоумен добавил, что когда-то артистка дала ему «другую жизнь». «Меня сметали из мира моды. И она это поняла! Алла Борисовна сказала мне тогда: "Оставь, отпусти, они выберут сами. Ты больше, чем это вместе взятое. Просто будь суперзвездой. А потом ты увидишь, какая это все мелочь"», — вспомнил он.

Ранее Зверев выразил уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. Артист подчеркнул, что певица родилась и выросла в этой стране.