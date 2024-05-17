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05:03, 17 мая 2024Культура

Сергей Зверев предрек возвращение Пугачевой в Россию

Шоумен Сергей Зверев заявил об уверенности в возвращении Пугачевой в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев выразил уверенность в возвращении эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Его слова приводит «Ura.ru».

Артист подчеркнул, что певица родилась и выросла в этой стране. «Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом», — заявил он.

Ранее Зверев раскритиковал покинувших Россию артистов. Он порассуждал о том, кем стали звезды, когда переехали. «Они там ну третий сорт, шестой, десятый», — считает шоумен. Он также признался, что сам не смог бы решиться на эмиграцию.

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      Марина Совина
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