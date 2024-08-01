66-летняя актриса Шэрон Стоун с гематомой на лице снялась в откровенном топе

Американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун с гематомой на лице снялась в откровенном наряде во время поездки по Европе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя звезда «Основного инстинкта» позировала перед камерой в полный рост на выходе из лифта в отеле в Турции. Артистка надела белый брючный костюм с растительным орнаментом, который состоял из распахнутой рубашки с короткими рукавами и брюк с завышенной талией и широкими штанинами.

Также знаменитость примерила черный топ с глубоким декольте, обнажавшим часть груди, и выбрала в качестве украшений колье и цепочку с кулоном. При этом вокруг ее левого глаза на снимке видно темно-фиолетовое пятно. «Эта поездка была трудной, но я сильнее», — указала в подписи автор поста.

В июле Шэрон Стоун также снялась в бюстгальтере и без макияжа.