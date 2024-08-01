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12:50, 1 августа 2024Силовые структуры

СКР заявил о расследовании очередных преступлений ВСУ в ДНР и Херсонской области

СКР будет расследовать преступления ВСУ против жителей ДНР и Херсонской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной Республике (ДНР) и Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, во время обстрелов Петровского района Донецка был ранен 18-летний юноша. А из-за украинской атаки жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована с множественными травмами.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее СКР взялся расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область.

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      Екатерина Кашурникова
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