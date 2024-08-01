Назван самый продаваемый смартфон в мире

iPhone 15 стал самым популярным смартфоном во втором квартале 2024-го

Устройства Apple возглавили топ-3 самых популярных смартфонов на мировом рынке. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research, с которым ознакомилась редакция издания Appleinsider.

В материалах за второй квартал 2024 года говорится, что iPhone 15 стал самым востребованным телефоном на рынке — аппарат получил долю 4,1 процента. На втором месте оказался iPhone 15 Pro Max, на третьем — iPhone 15 Pro. Всего в топ-10 рейтинга попали четыре гаджета Apple, включая расположившегося на шестой позиции iPhone 14.

Для сравнения, во втором квартале 2023 года самым продаваемым телефоном на рынке называли iPhone 14. Тогда девайсы Apple заняли четыре первые позиции — кроме iPhone 14 в топ попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13.

Самым востребованным Android-устройством в актуальном списке оказался Samsung Galaxy A15 5G, который занял четвертое место. Самым продаваемым Android-флагманом стал Samsung Galaxy S24 Ultra, расположившийся на девятой строчке.

В конце июля специалисты компании Canalys заявили, что южнокорейская корпорация Samsung осталась лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. В топ-3 также попали Apple и Xiaomi.