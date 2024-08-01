Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 1 августа 2024Наука и техника

Назван самый продаваемый смартфон в мире

iPhone 15 стал самым популярным смартфоном во втором квартале 2024-го

Фото: Aly Song / Reuters

Устройства Apple возглавили топ-3 самых популярных смартфонов на мировом рынке. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research, с которым ознакомилась редакция издания Appleinsider.

В материалах за второй квартал 2024 года говорится, что iPhone 15 стал самым востребованным телефоном на рынке — аппарат получил долю 4,1 процента. На втором месте оказался iPhone 15 Pro Max, на третьем — iPhone 15 Pro. Всего в топ-10 рейтинга попали четыре гаджета Apple, включая расположившегося на шестой позиции iPhone 14.

Для сравнения, во втором квартале 2023 года самым продаваемым телефоном на рынке называли iPhone 14. Тогда девайсы Apple заняли четыре первые позиции — кроме iPhone 14 в топ попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13.

Самым востребованным Android-устройством в актуальном списке оказался Samsung Galaxy A15 5G, который занял четвертое место. Самым продаваемым Android-флагманом стал Samsung Galaxy S24 Ultra, расположившийся на девятой строчке.

В конце июля специалисты компании Canalys заявили, что южнокорейская корпорация Samsung осталась лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. В топ-3 также попали Apple и Xiaomi.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Двоих неизвестных заметили возле газовых труб перед взрывом дома в Нижнем Тагиле. Что видели местные жители?

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Член СПЧ сообщила о возможном освобождении журналиста Гершковича из российской колонии

      В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше