Средний лимит россиян по кредиткам вырос до рекордных размеров

Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных 109,2 тысячи рублей

В июне 2024 года средний лимит по кредитным картам россиян вырос до рекордных размеров и достиг 109,2 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» пишет РИА Новости.

В годовом выражении по итогам месяца средний лимит по кредиткам увеличился на 14,4 процента, в месячном — на 5,1 процента. Предыдущий исторический максимум, 104,4 тысячи рублей, был зафиксирован в апреле этого года.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин прогнозирует, что лимит по кредитным картам продолжит расти и к концу года увеличится до 113-117 тысяч рублей. По его словам, это связано с изменением потребительского спроса — лимит растет вслед за ростом запрашиваемых россиянами сумм.

В первом полугодии 2024 года в России было выдано 13,1 миллиона кредитных карт (плюс 4,3 процента в годовом выражении), объем выдач составил 1,3 триллиона рублей (рост на 16 процентов). Совокупный портфель кредитных карт по итогам прошлого месяца достиг 3,8 триллиона рублей (на 39,4 больше показателя июня 2023 года).

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщили, что банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять россиянам кредиты, утверждая каждую третью заявку. В аналогичный период прошлого года положительный ответ на соответствующие запросы давался только в 21 проценте случаев. Размер средней запрашиваемой суммы, напротив, уменьшился на 13 процентов, до 430 тысяч рублей, что и могло повлиять на динамику одобрения заявок.