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10:39, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Эдварда Била

Врачи вскроют ногу госпитализированному из спецприемника блогеру Эдварду Билу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), госпитализированному из спецприемника в Москве, вскроют сломанную ногу. Подробности о его состоянии сообщает Shot в Telegram-канале.

Изданию стало известно, что в ближайшее время врачи вскроют левую ногу блогера, чтобы понять, необходимо ли ее ампутировать.

«Его нога выглядела настолько ужасно, что мне сложно было на нее смотреть», — заявил в разговоре с изданием адвокат блогера. При этом он подчеркнул, что ожидает от медиков хороших новостей.

Ранее стало известно, что Била экстренно госпитализировали из спецприемника с подозрением на заражение крови. Отмечалось, что он не восстановился от открытого перелома левой ноги, который получил в мае 2024 года.

До этого сообщалось, что блогера арестовали в Москве на 14 суток. Бил получил наказание за нарушение общественного порядка во время устроенного им пранка в центре Москвы.

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